Archos запускает первый Android-скутер с поддержкой Google Android Oreo

ARCHOS, которая выпускает продукты для перемещения по городу с января 2017 года, сегодня расширяет свою линейку тремя новыми моделями. ARCHOS Citee Connect, первый скутер Google Android, полностью спроецированный и прототипированный во Франции, порадует самых соверменных пассажиров.ARCHOS Citee и ARCHOS Citee Power будут представлены многим любителям большой скорости, которые хотят оптимизировать свои поездки, с помощью таких скутеров вы сможете насладиться удобством поездки. Они будут доступны с апреля 2018 года, начиная с 399.99 €. ARCHOS Citee Connect выйдет летом 2018 года по цене 499.99 €.