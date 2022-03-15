Arm планирует сократить до 15% своей рабочей силы

После того, как сделка по продаже Arm компании NVIDIA на сумму 40 миллиардов долларов США сорвалась, похоже что SoftBank готовится затянуть пояс на Arm, чтобы сделать компанию более привлекательной к запланированному повторному представлению на фондовом рынке. Говорят, что Arm планирует сократить до 15 процентов своей рабочей силы, что довольно много, если учесть, что в Arm работает около 6500 человек по всему миру.

На данный момент неясно, какие подразделения Arm пострадают больше всего. Официальное заявление Arm пока не дает никаких намеков. «Как и любой другой бизнес, Arm постоянно пересматривает свой бизнес-план, чтобы убедиться, что компания имеет правильный баланс между возможностями и дисциплиной затрат. К сожалению, этот процесс включает в себя предлагаемые увольнения сотрудников Arm по всему миру».
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