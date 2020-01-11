Asus представляет адаптер PCI-Express 4.0

Asus представила адаптер Hyper M.2 X16 Gen 4 на CES 2020.

Hyper M.2 X16 Gen 4 предлагает четыре слота M.2, каждый с четырьмя линиями подключения PCIe 4.0. Формат накопителей M.2 2242, 2260, 2280 и 22110. Накопители следующего поколения могут работать на полную мощность, так как каждый из слотов обеспечивает мощность до 14 Вт. Адаптер поддерживает RAID массив.

Привлекательная крышка из полированного алюминия с радиатором под ним. В комплекте имеются термопрокладки для лучшего отвода тепла от накопителей к корпусу адаптера.