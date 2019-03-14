Автоматизация горнодобывающей промышленности

Ни для кого не секрет, что развитие АСУТП предприятий горнодобывающей промышленности получило невероятное развитие и за последние годы сумело набрать высокие обороты. Следует отметить, что все это связано с правильной и, что не мало важно, эффективной автоматизацией. Все это позволило увеличить производительность и тем самым снизить простой оборудования и усилить практически все показатели. Однако не стоит забывать о том, что весь процесс автоматизации является очень сложным и трудоемким решением, перед которым необходимо провести грамотные подготовительные работы. Однако всегда появляется один и тот же вопрос – к кому обратиться за помощью, когда необходима автоматизация?

Если вы нуждаетесь в профессиональной помощи и получить существенное развитие, то обязательно посетите интернет-ресурс akinginiring.ru , где вы сможете получить все ответы на интересующие вас вопросы. Сегодня мы бы хотели поговорить о автоматизации промышленной безопасности, что, как нам кажется, является важным вопросом.

Видео аналитики

Контроль и управления доступом

Контроль и перемещение вашего персонала

Мониторинг газовой безопасности

Автоматизированный контроль ремонта и обслуживания оборудования и много другое.

Распознавание номеров автомобилей

Распознавание спецодежды людей (видеонаблюдение и видеоаналитики)

Для начала необходимо сказать, что любой проект автоматизации промышленной безопасности является, в своем роде, весьма уникальным решением, и для этого необходимо исходить из общих особенностей данного предприятия. Другими словами, для всего этого необходим определенный набор оборудования и различные комплексы, которые будут зависеть от возраста вашей компании. Необходимо знать, что в данный процесс входят множество систем, среди которых необходимо отметить следующее:Следует отметить, что внедрение выше указанных систем безопасности дают отличную возможность существенно увеличить качество выполнения работ. Кроме того, нельзя забывать о обеспечении физической безопасности ваших сотрудников во всем производстве. Для этого существует огромное количество ИТ-решений, которые позволяют получить все необходимое. Возьмем самое простое и распространенное:

Другими словами, для того чтобы получить грамотную и должную автоматизацию вам обязательно необходимо проконсультироваться с опытными профессионалами, которые дали толчок к развитию многим предприятиям. Если не знаете к кому обратиться, обязательно посетите вышеуказанный Интернет-ресурс. Нам лишь остается пожелать вам удачи. Выбор остается за вами.