BIOSTAR выпускает твердотельные накопители серии M700 M.2 NVMe

Сегодня компания BIOSTAR выпустила серию твердотельных накопителей M700 в форм-факторе M.2-2280 с интерфейсом PCI-Express 3.0 x4, используя преимущества протокола NVMe 1.3. Сочетает в себе контроллер Silicon Motion SM2263XT с флэш-памятью 3D NAND и поставляется с емкостью 256 ГБ и 512 ГБ. Модель 256 ГБ обеспечивает скорость последовательной передачи до 1850 МБ / с при скорости записи до 950 МБ / с, а модель 512 ГБ - до 2000 МБ / с при скорости записи до 1600 МБ / с. Контроллер оснащен собственным 256-битным шифрованием AES. Компания не раскрыла цены.