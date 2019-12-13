BIOSTAR выпустила новые твердотельные накопители M700 PCIe NVMe

BIOSTAR объявляет о новом дополнении к своей серии твердотельных накопителей NVMe M.2 серии M700 с большой емкостью 1 ТБ. В соответствии со стандартом NVMe 1.3 и использованием PCIe Gen3 x4 геймеры и создатели контента получают увеличение производительности в 3 раза по сравнению с традиционными дисками SATA III, что является преимуществом для повышения производительности и бесперебойного игрового процесса. Благодаря малому весу, малому форм-фактору и большой емкости хранения, M700 1 ТБ может быть единственным дисководом, который понадобится для создания максимально экономичной системы.

Твердотельный накопитель BIOSTAR M700 1 ТБ M.2 имеет скорость последовательного чтения до 2000 МБ / с и 1650 МБ / с при последовательной записи. Кроме того, форм-фактор M.2 2280 и тонкий профиль 3,5 мм делают BIOSTAR M700 1 ТБ идеальным кандидатом для установки в компактные системы, такие как SFF или ноутбуки. А благодаря поддержке шифрования AES256, а также сквозной защите данных пользователи могут быть уверены, что их файлы защищены.