BIOSTAR запускает новые сверхтонкие твердотельные накопители серии S120

Компания Biostar, известная своими материнскими платами, расширила свой ассортимент устройств хранения данных, новым семейством твердотельных накопителей SATA S120. Накопитель расположен внутри черного корпуса толщиной не более 7 мм, типоразмер стандартный — 2,5 дюйма. SSD связывается с системой через интерфейс SATA III. Он совместим с операционными системами Windows, Linux и Mac.

По данным Biostar, S120 SSD имеет шестислойную печатную плату и может выдерживать температуру окружающей среды до 70 ° C. Тем не менее, производитель не упоминает модель контроллера SSD или какие чипы NAND он использовал для изготовления S120.

Biostar предлагает твердотельные накопители S120 емкостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. SSD-накопители S120 рассчитаны на скорость последовательного чтения 550 Мбит / с. Модели 1 ТБ и 512 ГБ могут похвастаться последовательной скоростью записи 525 МБ / с, в то время как модели 256 ГБ и 128 ГБ ограничены 520 МБ / с.