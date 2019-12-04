BOE планирует утроить производство панелей Amoled

Китайская компания BOE хочет расширить производство панелей Amoled для мобильных устройств на следующий год. По словам производителя, предложение ЖК-панелей может превысит спрос, что сделает рынок панелей Amoled гораздо более прибыльным. На ежегодной конференции партнеров по инновациям BOE на прошлой неделе директор Чен Яншун заявил, что в следующем году компания утроит производство панелей Amoled для смартфонов (и устройств аналогичного размера), что позволит производителю выпустить более 70 миллионов панелей. BOE указывает, что в этом году будет произведено около 20 миллионов Amoled панелей.