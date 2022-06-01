BT и Ericsson объявили о новом сотрудничестве в коммерческих сетях 5G

BT и Ericsson объявили о новом партнерстве для коммерческих сетей 5G. Обе компании будут работать вместе, чтобы предлагать технологию 5G бизнес-клиентам в Великобритании.

Телекоммуникационные и технологические компании подписали многолетний контракт, который позволит BT продавать технологические продукты мобильных сетей следующего поколения предприятиям и организациям в таких секторах, как производство, оборона, образование, розничная торговля, здравоохранение, транспорт и логистика. Сделка также была заключена сразу после того, как BT объявила, что в течение следующих трех лет инвестирует почти 100 миллионов фунтов стерлингов в свое подразделение «Division X» для ускорения разработки клиентских решений, которые объединяют новые технологии, такие как 5G, IoT, Edge Compute, Cloud и AI. Частные сети — это беспроводные технологии, которые обеспечивают безопасное покрытие сотовой связи 5G внутри и вне помещений, что делает их подходящими для различных целей, особенно в таких средах, как фабрики, образовательные городки и другие крупные объекты, где важны безопасность и связь со сверхнизкой задержкой.