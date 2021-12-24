Baidu увольняет более 100 человек из игрового подразделения

Baidu уволила более 100 сотрудников в Китае в соответствии с недавними постановлениями местного правительства, направленными на подавление китайской индустрии видеоигр.

Согласно отчету, китайский гигант поисковых систем в настоящее время сокращает размер своего подразделения видеоигр, чтобы сократить потери из-за «антиигровых» правил Пекина. Решение было объявлено некоторым сотрудникам игрового подразделения в начале этой недели, хотя точное количество уволенных сотрудников на данный момент неизвестно. На данный момент Baidu еще не прокомментировал эту новость публично.

Этот шаг компании также подчеркивает негативное влияние на игровую индустрию Китая, поскольку правительство принимает жесткие меры в отношении видеоигр в целом. Правительство ограничило игровое время для подростков в возрасте до 18 лет максимум до трех часов в неделю , а также приостановило действие новых игровых лицензий с конца июля. В течение последнего квартала технологический гигант понес чистый убыток в размере 16,6 миллиарда юаней (примерно 2,6 миллиарда долларов США) после инвестирования около 18,9 миллиарда юаней (примерно 3 миллиарда долларов США) согласно недавнему финансовому отчету.