Barq представила электрический скутер Rena Max с запасом хода 150 км

Компания Barq только что представила электронный скутер Rena Max, отличающийся непринужденным, функциональным и интеллектуальным дизайном.

Barq Rena Max оснащен электродвигателем мощностью 7 кВт, который обеспечивает эффективность, производительность и удобство в различных доступных режимах вождения. В дополнение к реверсивному режиму водитель может переключаться между следующими режимами: Eco, City и Sport. Rena Max имеет сменный литий-ионный аккумулятор емкостью 5,6 кВтч, который обеспечивает запас хода до 150 км, что является высоким показателем в этом сегменте. Три отсека для хранения в электронном скутере Rena Max имеют общую емкость около 93 литров и стратегически распределены по всему скутеру.

Сенсорный дисплей Rena Max представляет собой 8-дюймовый Samsung Galaxy Tab Active3, который довольно прочный и удобный в пользовании. В электронном скутере используются бескамерные шины и система блокировки с электронным управлением, которая также контролирует задний ящик для хранения.

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