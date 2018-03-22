Bauhutte повысит продуктивность вашей работы со своим столом

Bauhutte, активный в азиатских регионах, предлагает серию столов, которые вы можете комбинировать. Последняя, ​​настройка, которая может улучшить вашу протуктивность. Судя по фотографиям, мы сомневаемся в том, что они удобны, но они рекомендуют «игровой стол типа« кокпита », основанный на их модульных частях, конечно, как новый игровой стол.Они утверждают, что в таком положении пропадает пространство между стулом и спиной и снимает напряжение с шеи, а спина не будет уставать при долгом геймплее.