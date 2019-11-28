Beat Games присоединилась к Facebook

Facebook приобретает Beat Games, разработчика популярной ритм-игры виртуальной реальности Beat Sabre. Beat Games станет частью Oculus Studios, виртуальной игровой группы Facebook, но продолжит свою деятельность независимо от слияния.

В настоящее время Beat Sabre доступна на всех основных высокопроизводительных VR-платформах, включая Oculus Rift и Quest. В декабре компания выпускает новый 360-градусный игровой режим.

Oculus также не исключает приобретения большего количества студий. Компания профинансировала много эксклюзивного контента Rift и Quest, но это приобретение кроссплатформенной игры не является частью ее обычной стратегии. Крупные компании идут на это ради своего развития.