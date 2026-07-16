Belkin представила павербанк со встроенным светильником

Главной особенностью модели стала выдвижная светодиодная лампа — она оснащена датчиком движения и сенсорным управлением яркостью. Её можно использовать как небольшой ночник у кровати, дополнительный источник света для фотографий или видеозвонков, а также как аварийный фонарь благодаря режиму мигания SOS. При этом светодиоды потребляют мало энергии, поэтому использование подсветки не должно заметно быстро разряжать аккумулятор ёмкостью 10000 мАч. Также на фронтальной панели расположен небольшой цифровой экран, который показывает точный уровень оставшегося заряда в процентах. В этой же области находятся элементы управления режимами подсветки и датчика движения. Решение крайне необычное и подходит для тех, кто много путешествует.