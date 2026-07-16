Belkin представила павербанк со встроенным светильником

Компания Belkin представила новый внешний аккумулятор, который получил несколько практичных аппаратных особенностей. Начать стоит с того, что устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, для зарядки используется только USB Type-C. При этом в корпус встроен плетёный USB Type-C-кабель, который можно спрятать в специальный отсек сбоку, а также предусмотрен дополнительный USB Type-C-порт. И кабель, и порт поддерживают выходную мощность до 45 Вт. Естественно, аккумулятор поддерживает стандарты USB Power Delivery и Programmable Power Supply, а при одновременном подключении двух устройств система автоматически распределяет мощность — основному устройству выделяется 30 Вт, а второму — 15 Вт.

Главной особенностью модели стала выдвижная светодиодная лампа — она оснащена датчиком движения и сенсорным управлением яркостью. Её можно использовать как небольшой ночник у кровати, дополнительный источник света для фотографий или видеозвонков, а также как аварийный фонарь благодаря режиму мигания SOS. При этом светодиоды потребляют мало энергии, поэтому использование подсветки не должно заметно быстро разряжать аккумулятор ёмкостью 10000 мАч. Также на фронтальной панели расположен небольшой цифровой экран, который показывает точный уровень оставшегося заряда в процентах. В этой же области находятся элементы управления режимами подсветки и датчика движения. Решение крайне необычное и подходит для тех, кто много путешествует.