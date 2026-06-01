Обзор SVEN VR-F2000U. Релейный стабилизатор напряжения для дома и офиса

Задача стабилизатора напряжения заключается в защите подключенной техники при отклонениях напряжения от нормы. Напряжение может понижаться или повышаться при перегрузке сети, неравномерной нагрузке по фазам или при плохом состоянии сети электроснабжения. Во всех этих сценариях SVEN VR-F2000U защитит подключенные устройства от серьезных колебаний электросети, импульсных скачков. Рассчитан стабилизатор напряжения на максимальную нагрузку 530 Вт.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по характеристикам. Комплект включает разметочную таблицу для монтажа на стену, комплект из четырех дюбелей, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус в форме куба из прочного негорючего пластика. В оформлении применено сочетание черного и белого цветов. Такое исполнение подойдет и по интерьер офиса, и обычной квартиры.

Помимо размещения на ровной поверхности предусмотрели монтаж для монтажа на стену. Для этого на основании четыре ножки со скрытыми крепежными отверстиями под дюбеля.

На верхней грани четыре розетки SCHUKO (евророзетки) с защитными шторками. Две работают в режиме автоматической регулировки напряжения и две только в режиме сетевого фильтра. Группы подписаны. В центральной части три светодиодных индикатора, отображающих состояние устройства.

Сбоку группа USB-разъемов, позволяющих организовать зарядку носимых устройств. Набор включает USB-C, два USB Type-A с 5В 2.4А. Также может быть полезно для питания аксессуаров или элементов умного дома.

На другой грани механический тумблер питания со встроенным предохранителем от короткого замыкания и перегрузок. С противоположной стороны сбоку двухпозиционный переключатель с положениями 180 сек и 6 сек, изменяющими интервал до включения после возобновления работы сети. Необходимо для того чтобы избежать резкого включения и защиты техники от повторных сбоев и скачков при возникновении аварийных ситуаций.

Внутренняя часть

Внутри корпуса SVEN VR-F2000U расположен сердечник трансформатора, собранным из Ш-образных пластин. Между собой они стянуты винтами, расположенными по углам, а также сам трансформатор жестко соединен с корпусом. Внизу оставлен зазор для обеспечения пассивного отвода тепла.

Основные электронные компоненты на отдельной печатной плате. Три реле GuoKE GK3FF-12VDC с максимальным током до 10А при напряжении 250В. Управляющий микроконтроллер Holtek HT66F003. На отдельной плате компоненты отвечающие за работу USB-разъемов.

Тесты

Напряжение на входе Напряжение на выходе 170 213 190 212 200 233 210 210 220 219 230 230 244 223

Итоги

Защита от повышенного/пониженного напряжения сети, от высоковольтных импульсов, от короткого замыкания и перегрузки, встроенная тепловая защита автотрансформатора.Стабилизатор напряжения с максимальной нагрузкой до 530 Вт. Можно подключать офисный или рабочий ПК с несколькими мониторами, роутером и принтером. Также эта модель подходит для использования с газовым котлом с циркуляционным насосом.Рассчитан на диапазон от 170 до 285 Вт. При выходе за этот диапазон автоматически отключается. Согласно характеристикам выходное напряжение – 230В с отклонением в пределах ±10%. Мы проверили измерения и получили следующие результаты.SVEN VR-F2000U – надежный стабилизатор напряжения релейного типа для дома и офиса, подтвердивший в ходе тестов заявленные параметры. Четыре евророзетки с заземлением, три USB для организации зарядки носимых устройств, управление временем до повторного старта после устранения сбоя в сети.