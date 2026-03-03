Обзор и тесты POWERCOM Raptor RPT-600AP. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офиса

Проблемы с электроснабжением могут возникнуть в самый неподходящий момент и при внезапном отключении могут быть потеряны важные документы, проекты, файлы и даже выведено из строя само оборудование. Ценное время для завершения и сохранения даст изучаемый сегодня линейно-интерактивный источник бесперебойного питания POWERCOM Raptor RPT-600AP с тремя выходными разъемами с батарейной поддержкой и автоматическим регулятором напряжения, рассчитанным на мощность 600 ВА/ 360 Вт. Помимо него в линейку входят модели мощностью до 2000 ВА, позволяя подобрать под нагрузку планируемую нагрузку.

Комплектация

ИБП поставляется в компактной коробке с полиграфическим оформлением. Приведены данные по техническим характеристикам и поддерживаемым технологиям. Комплект включает кабель C13, USB-кабель, телефонный кабель.

Внешний вид

Внешнее исполнение у ИБП классическое, это вытянутый «брусок» из пластика черного цвета с матовой текстурой. Габариты компактные и проблем с его размещением даже в условиях ограниченного пространства не будет.

Группа розеток расположена сзади. Тут три С13 розетки выведенные в один ряд, все идут с поддержкой резервного питания от аккумулятора. В комплекте есть один кабель для подключения нагрузки. В линейке также представлены модели с EURO розетками.

На тыльной стороне также два RJ-11 / RJ-45. Эти разъемы позволяют защитить линию интернет-провайдера или телефонное подключение в офисе и дома. Гнездо USB, используемое для мониторинга и работы POWERCOM Raptor RPT-600AP с помощью фирменного приложения.

Длина сетевого кабеля для подключения ИБП составляет 1.35 метров. Отверстие его вывода из корпуса защищено от перетирания.

На основании четыре пластиковые ножки. Размещение на горизонтальной поверхности устойчивое.

Программное обеспечение

Кнопка Power на лицевой панели. Рядом с ней по центру встроенный индикатор, горит непрерывно при отсутствии проблем с питанием и мигает при переходе на работу от аккумулятора. Помимо этого выводит звуковой сигнал при перегрузке по мощности нагрузки, резервном питания от аккумулятора.На официальном сайте для POWERCOM Raptor RPT-600AP доступно для бесплатной загрузки программное обеспечение. Полная локализация под русскоязычных пользователей. Рассмотрим возможности UPSMON PRO, в главном ее окне сводные данные по входному и выходному напряжениям, входная частота, состояние батареи и ее напряжение.

Мониторинг изменения параметров за выбранные интервалы времени, просмотр архивных записей в виде таблиц или графиков.

Открытие Web-сервера через подключенный ПК с открытым портом.

Набор настроек с выбором времени до автоматического отключения при работе от аккумулятора или достижения заданного напряжения. Выключение VMware Esxi. Управление режимом Green Mode.

Внутренняя часть

Внутри предустановлен свинцово-кислотный аккумулятор PCM PM-12-7.0 (12В 7.0 Ач), подключенный съемными клеммами.

Трансформатор с сердечником на Ш-образных пластинах. Под верхней крышкой зафиксирована печатная плата с электронными компонентами. Инвертор с МОП-транзисторами, установленными на дополнительный алюминиевый радиатор с боковыми выступами. Защита цепи заряда-разряда обеспечена плавким предохранителем. Отвод тепла пассивный, полностью бесшумная работа.

Тесты

Мощность нагузки Время до отключения 50 Вт 38 минут 4 секунды 100 Вт 16 минут 28 секунд 150 Вт 9 минут 17 секунд 200 Вт 5 минут 45 секунд 300 Вт 49 секунд

Входное напряжение Выходное напряжение Менее 160 В (работа от батареи) 210 В – 230 В 160 В – 210 В 200 В – 240 В 210 В – 240 В 210 В – 240 В 240 В – 275 В 210 В

Итоги

POWERCOM Raptor RPT-600AP поддерживает режим Green Mode (экономия заряда), который можно включать и выключать с помощью программного обеспечения. Включенным он будет автоматически отключать работу от аккумулятора при небольшой мощности потребления для экономии заряда батареи и экономии электроэнергии. При отключении будет продолжать работать без нагрузки в течение часа. Переключение между работой от сети и автономной работой от аккумулятора проходит моментально. Помимо этого, поддерживает холодный старт. Включить ИБП можно в отсутствии питания, обеспечив работу подключенной нагрузки., включая блоки питания с APFC. На выходе выдает ступенчатую аппроксимацию синусоиды.Для тестирования времени автономной работы используется тестовый стенд, собранный с помощью лампочек мощностью 50 Вт. Согласно используемой нами методике замеряем время автономной работы шагом по 50 Вт до полного отключения ИБП и полной зарядкой аккумулятора перед переходом на следующий шаг. Получили следующие данные:Данная модель использует двухступенчатый AVR, одна ступень понижающая при увеличении мощности входного тока, вторая повышающая при уменьшении входного напряжения. Диапазон рабочего напряжения от 160 до 275 В. Замеры выходного напряжения, согласно используемой методике, проводим при нагрузке 100 Вт. Входного напряжение меняется при помощи лабораторного автотрансформатора. Получили следующие данные:POWERCOM Raptor RPT-600AP полностью соответствует заявленным значениям и требованиям. При доступной стоимости обеспечивает защиту подключенного монитора, системного блока и другой офисной техники в пределах суммарной мощности 360 Вт, поддерживает коммутацию через USB-разъем для индивидуальных настроек, мониторинга и корректного завершения работы операционной системы при необходимости. Из особенностей отметим режимы холодного старта и Green Mode, бесшумную работу в нагрузке, защиту телефонной сети или интернет-провайдера.