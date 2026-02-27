Обзор и тесты POWERCOM WOW 500U. Сверхкомпактный и легкий ИБП для домашнего использования

Коробка из плотного картона. Представлена подробная информация по техническим характеристикам и особенностям работы. В комплекте идут USB-кабель, соединительный телефонный кабель, руководство пользователя и рекомендация по загрузке программного обеспечения.
Выходные розетки расположены не в тыльной части, как у аналогов, а сверху. Это упрощает подключение в разных условиях эксплуатации.
Три розетки SCHUKO EURO с заземлением. Две идут с батарейной защитой, одна с прямым подключением. Так можно распределять нагрузку в зависимости от того, требуется ли резервное питание. При этом все три – с фильтрацией от высоковольтных импульсов и защиты от высокого напряжения.
Рядом с розетками три светодиодных индикатора, отображающих наличие перегрузки, уровень заряда аккумулятора, а также текущий режим работы. Рядом механическая кнопка питания.
На боковой грани у POWERCOM WOW 500U разъем USB, используемый для подключения к ПК и последующего управления, мониторинга с помощью программного обеспечения. Входная и выходная телефонная розетка RJ-11 - RJ-45. Защита линии стационарного телефона или линии передачи данных провайдера.
На основании у ИБП пластиковые ножки для размещения на горизонтальной поверхности. Также есть пара отверстий под дюбеля для вертикальной ориентации.
С помощью винта со шляпкой удерживается крышка, скрывающая отсек с аккумулятором. Комплектуется система кислотно-свинцовой батареей LEOCH DJW12-3.5 (12В 3.5 Ач).
Вентилятора в конструкции не предусмотрено. Обеспечивается бесшумный режим работы с пассивным отводом тепла.
Вкладка для просмотра изменений параметров в динамике.
Выбор варианта соединения с ИБП и возможность открыть порт для удаленного защищенного подключения.
В разделе настроек задается задержка для отключения, завершение работы по заданному уровню аккумулятора, выполнение командного файла, время до замены аккумулятора, задержка до отключения ИБП.
Запуск SMTP сервера с отправкой информации на почту.
Проведение тестирования аккумулятора с разрядкой.
В обычном режиме работы от сети корпус заметно не нагревался. При работе от аккумулятора нагрев умеренный. Отсутствие вентилятора оправдано, комфортный рабочий температурный диапазон, при этом бесшумная работа. На выходе выдает ступенчатую аппроксимацию синусоиды. Мы провели тест работы в автономном режиме в зависимости от нагрузки, получили следующие данные:
|Мощность нагузки
|Время до отключения
|50 Вт
|12 минут 37 секунд,
|100 Вт
|9 минут 4 секунды,
|150 Вт
|2 минуты 32 секунды,
|200 Вт
|1 минута 13 секунд,
|250 Вт
|7 секунд.