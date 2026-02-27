Обзор и тесты POWERCOM WOW 500U. Сверхкомпактный и легкий ИБП для домашнего использования

В серию источников бесперебойного питания POWERCOM WOW входит пять моделей: WOW-300 (300 ВА/165 Вт), WOW-500U (500 ВА/250 Вт), WOW-700U (700 ВА/350 Вт), WOW-850U (850 ВА/425 Вт), WOW-1000U (1000 ВА/500 Вт). ИБП предназначены для кратковременного резервного питания подключенных устройств, чтобы у пользователя была возможность корректно завершить их работу. Также они защищают оборудование от выхода из строя — предотвращают короткое замыкание, перегрузку и устраняют высоковольтные импульсы. Помимо этого, предусмотрен разъем RJ-11-RJ-45 для подключения и защиты телефонной линии путем фильтрации помех и защиты от перегрузки.

Комплектация

Коробка из плотного картона. Представлена подробная информация по техническим характеристикам и особенностям работы. В комплекте идут USB-кабель, соединительный телефонный кабель, руководство пользователя и рекомендация по загрузке программного обеспечения.

Внешний вид

Основной материал корпуса – пластик черного матового цвета. Стандарт для такого типа устройств. Качество сборки без нареканий, отмечу компактные габариты, упрощающие размещение.

Выходные розетки расположены не в тыльной части, как у аналогов, а сверху. Это упрощает подключение в разных условиях эксплуатации.

Три розетки SCHUKO EURO с заземлением. Две идут с батарейной защитой, одна с прямым подключением. Так можно распределять нагрузку в зависимости от того, требуется ли резервное питание. При этом все три – с фильтрацией от высоковольтных импульсов и защиты от высокого напряжения.

Рядом с розетками три светодиодных индикатора, отображающих наличие перегрузки, уровень заряда аккумулятора, а также текущий режим работы. Рядом механическая кнопка питания.

На боковой грани у POWERCOM WOW 500U разъем USB, используемый для подключения к ПК и последующего управления, мониторинга с помощью программного обеспечения. Входная и выходная телефонная розетка RJ-11 - RJ-45. Защита линии стационарного телефона или линии передачи данных провайдера.

На основании у ИБП пластиковые ножки для размещения на горизонтальной поверхности. Также есть пара отверстий под дюбеля для вертикальной ориентации.

С помощью винта со шляпкой удерживается крышка, скрывающая отсек с аккумулятором. Комплектуется система кислотно-свинцовой батареей LEOCH DJW12-3.5 (12В 3.5 Ач).

Внутренняя часть

Корпус POWERCOM WOW 500U прочно удерживается при помощи саморезов. Внутри находится печатная плата с трансформатором с металлическим сердечником, четырьмя МОП-транзисторами, двумя предохранителями 40А, варисторы и конденсатор для защиты от импульсных помех.

Вентилятора в конструкции не предусмотрено. Обеспечивается бесшумный режим работы с пассивным отводом тепла.

Программное обеспечение

С официального сайта производителя доступна загрузка программного обеспечения. Для мониторинга необходимо будет подключить ИБП к ПК при помощи USB-кабеля, он идет в комплекте. Интерфейс UPSMON PRO на русском языке. В главном окне выводится информация по входному и выходному напряжению, входной частоте, состоянию батареи, состоянию ИБП с уровнем нагрузки.

Вкладка для просмотра изменений параметров в динамике.

Выбор варианта соединения с ИБП и возможность открыть порт для удаленного защищенного подключения.

В разделе настроек задается задержка для отключения, завершение работы по заданному уровню аккумулятора, выполнение командного файла, время до замены аккумулятора, задержка до отключения ИБП.

Запуск SMTP сервера с отправкой информации на почту.

Проведение тестирования аккумулятора с разрядкой.

Тесты

Рабочий диапазон входного напряжения для POWERCOM WOW 500U составляет 172В -287 В. При выходе за пределы в течение 4 мс режим работы будет переведен на запуск от автономного аккумулятора. При возврате напряжения в норму переводится в режим работы от сети автоматически. Рассчитан на суммарную нагрузку до 250 Вт в этот лимит укладывается рабочий ПК с монитором, также подходит для эксплуатации с газовым котлом. При превышении нагрузки выше 105% выводится индикация и звуковой сигнал, если нагрузка не возвращается в рабочий лимит – устройство автоматически отключается.

Мощность нагузки Время до отключения 50 Вт 12 минут 37 секунд, 100 Вт 9 минут 4 секунды, 150 Вт 2 минуты 32 секунды, 200 Вт 1 минута 13 секунд, 250 Вт 7 секунд.

Итоги

В обычном режиме работы от сети корпус заметно не нагревался. При работе от аккумулятора нагрев умеренный. Отсутствие вентилятора оправдано, комфортный рабочий температурный диапазон, при этом бесшумная работа. На выходе выдает ступенчатую аппроксимацию синусоиды. Мы провели тест работы в автономном режиме в зависимости от нагрузки, получили следующие данные:POWERCOM WOW 500U – источник бесперебойного питания для кратковременного снабжения питанием подключенных устройств, защищающий от короткого замыкания, перегрузки и импульсных помех. Среди преимуществ ИБП: три розетки EURO с заземлением, две из которых с возможностью автономного питания, бесшумная работа, простой доступ к аккумулятору и возможность его замены по необходимости, программное обеспечение на русском языке, горизонтальное и вертикальное размещение.