Беспроводные наушники Plantronics BackBeat Fit 3100 для бегунов и велосипедистов

Plantronics выпустила свои первые беспроводные наушники, BackBeat Fit 3100. Они имеют класс защиты IP57, обладают обновленной связью Bluetooth 5.0 и могут работать в течение 5 часов. Прилагаемый овальный чехол для зарядки на молнии добавляет до 10 дополнительных часов. Наушники оснащены мягкими силиконовыми вкладышами и ушными крючками, которые удерживают наушники на месте во время тренировки.

BackBeat Fit 3100 использует 13,5-мм драйверы и имеет более широкий частотный диапазон, который теперь снижается до 20 Гц (от 50 Гц со старым Backbeat Fit), так что вы получите все необходимые басы. Благодаря мобильному приложению BackBeat вы сможете настроить элементы управления, такие как запуск секундомера или выбор любимого плейлиста. Они доступны в черном и сером цвете.