Bethesda и noblechairs изготовят игровое кресло на тему Fallout

Разработчик Bethesda и производитель игровых кресел компания noblechairs стали партнерами. В рамках официального партнерства компании готовят игровые кресла по мотивам крупнейших франшиз Bethesda. Партнерство пойдет на пользу и тем, и тем.

Игровые кресла будут представлены в стилистике таких игр как: Fallout, The Elder Scrolls, DOOM, RAGE и Wolfenstein. Дизайн стульев держится в секрете и находится на стадии разработки. Представлен лишь концепт первого кресла который появится на рынке - это кресло Fallout. За ним последует DOOM, и остальные по порядку.