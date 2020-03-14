Билл Гейтс выходит из правления Microsoft, чтобы стать филантропом

Соучредитель и бывший генеральный директор Билл Гейтс объявил о своем уходе из состава совета директоров компании.

В своем заявлении Билл Гейтс говорит, что он хочет сосредоточиться на филантропических приоритетах, «включая глобальное здравоохранение и развитие, образование и мое растущее участие в решении проблемы изменения климата». Скорее всего, это проявится в деятельности Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который ежегодно тратит несколько миллиардов долларов.

Сорок четыре года назад Билл Гейтс стал одним из основателей Microsoft вместе с Полом Алленом. Он работал в качестве генерального директора до 2000 года. В 2014 году он ушел с поста исполнительного председателя. До сегодняшнего дня его официальная роль была техническим консультантом и генеральным членом совета директоров, и, хотя он уходит в отставку, он будет, в некоторой степени, связан с компанией, которую он основал.

Гейтс также выразил радость по поводу будущего Microsoft, сказав, что он «как никогда оптимистично настроен в отношении прогресса, достигнутого компанией, и того, как она может продолжать приносить пользу миру».