Binance инвестирует 200 миллионов долларов в Forbes

Эта договоренность также объединяет Binance с Forbes, СМИ, против которого оно предъявило иск за клевету в 2020 году, утверждая, что оно понесло миллионы убытков из-за статьи, предполагающей, что сложная корпоративная структура Binance была «преднамеренно обманута регулирующим органом и тайно получает прибыль от криптоинвесторов». В Соединенных Штатах Binance прекратила этот иск в начале прошлого года, и статья по-прежнему доступна на Forbes.com. Binance по-прежнему твердо убеждена, что статья Forbes от 29 октября 2020 года является ложной и вводящей в заблуждение.