Binance инвестирует 200 миллионов долларов в Forbes

Forbes объявил, что Binance, «один из крупнейших в мире поставщиков инфраструктуры криптовалюты и блокчейна», инвестирует 200 миллионов долларов, чтобы владеть частью «знакового бренда деловой информации». Эти деньги являются частью соглашения о частных инвестициях в акционерный капитал (PIPE) на сумму 400 миллионов долларов США, созданного для того, чтобы Forbes стал публичным путем слияния с компанией по приобретению специального назначения.

Эта договоренность также объединяет Binance с Forbes, СМИ, против которого оно предъявило иск за клевету в 2020 году, утверждая, что оно понесло миллионы убытков из-за статьи, предполагающей, что сложная корпоративная структура Binance была «преднамеренно обманута регулирующим органом и тайно получает прибыль от криптоинвесторов». В Соединенных Штатах Binance прекратила этот иск в начале прошлого года, и статья по-прежнему доступна на Forbes.com. Binance по-прежнему твердо убеждена, что статья Forbes от 29 октября 2020 года является ложной и вводящей в заблуждение.
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