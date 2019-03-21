Биопечать мяса на МКС

Современные технологии развиваются невероятно быстро, а вместе с этим улучшаются и другие вещи. Недавно нам стало известно о том, что наконец были подведены итоги эксперимента «Магнитный 3D-биопринтер». Следует отметить, что впервые была произведена «печать» живых тканей, которая прошла на бору МКС.
Да, кто бы мог подумать, что современные принтеры сумеют добраться до таких вершин. Конечно, до обычного пользователя подобные технологии еще не скоро доберутся, да и стоят они слишком дорого, но вряд ли нам придется долго ждать. Если вам необходимо привести в чувство свой обычный принтер, и вам необходимо приобрести чернила, то обязательно посетите интернет-ресурс https://www.cityprinter.ru/dye/, где каждый сумеет найти для себя все необходимое.
В рамках выше указанного проекта на орбиту доставили специальный аппарат «Орган.Авт», который необходим для 3D-биофабрикации тканей. Создателем выступает компания «3D Биопринтинг Солюшенс». Как стало известно, в ходе данного эксперимента было распечатано аж 12 трехмерных тканеинженерных конструктов. Сюда входит следующее:
- 6 образцов ткани хряща человека
- 6 образцов ткани щитовидной железы мыши
Наверняка в ближайшие годы в магазинах можно будет наблюдать появление совершенно новых принтеров, начало которых было дано в текущем году. Что же нам ждать дальше? Возможно, привычные нам устройства, которые выполняли определенную функцию, в будущем превратятся в многофункциональные девайсы и выполнять определенную роль в жизни человечества.