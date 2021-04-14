Bitcoin достиг рекордного уровня в 64 370 долларов

Bitcoin - это крупнейшая в мире криптовалюта.

Биткойн достиг рекордной отметки в 64 370 долларов 14 апреля 2021 года. В этом году крупнейшая в мире криптовалюта выросла в цене более чем вдвое на фоне растущего массового признания ее в качестве инвестиции и средства платежа, а также по мере того, как инвесторы ищут высокодоходные активы при низких процентных ставках. Крупные фирмы, включая BNY Mellon, Mastercard и Tesla, относятся к числу тех, кто принял или инвестировал в криптовалюты.

Глава Tesla Илон Маск объявил, что электромобили компании теперь можно покупать за биткойны, и эта опция будет доступна за пределами США в конце этого года. Также PayPal объявила, что разрешила потребителям США использовать свои запасы криптовалюты для оплаты своих покупок, что может значительно увеличить использование цифровых активов в повседневной торговле.
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