Биткойн и эфир продолжают расти в цене на фоне российско-украинского кризиса

Биткойн и другие основные криптовалюты продолжили свой рост с понедельника, даже несмотря на то, что Россия активизировала свои усилия по установлению контроля над Украиной. Показатели более широкого крипторынка были особенно положительными по сравнению с другими формами акций с риском, стоимость которых за последние 24 часа снизилась по основным индексам. Стоимость самой ценной криптовалюты в мире выросла на 6% в течение понедельника и продолжала расти во вторник, увеличившись на 3,08% за последние 24 часа. Стоимость биткойна в настоящее время составляет 45 603 доллара США.

Эфир, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, также подскочила в цене после продолжающегося кризиса в Украине. На момент написания статьи эфир оценивался в 3037 долларов, в то время как значения на глобальных биржах показывают, что стоимость криптовалюты колеблется выше отметки в 2900 долларов, где за последние 24 часа монета подорожала на 1 процент. По сравнению с ценой эфира неделю назад данные CoinGecko показывают, что стоимость криптовалюты выросла более чем на 10 процентов. Трекер цен на криптовалюту показывает, что все лучшие цифровые токены были в плюсе, поскольку капитализация мирового рынка криптовалют подскочила примерно на 1 процент за последние 24 часа. Binance Coin и Terra лидируют в зеленом всплеске, за ними следуют Polygon , Polkadot , Cardano и Solana .
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