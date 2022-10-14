Биткоин практически уничтожил экономику крупной страны

Если вы следите за рынком криптовалют, то знаете, что в прошлом году страна под названием Сальвадор официально сделала биткоины своей второй национальной валютой — тогда страна из своего валютного резерва купила определённое количество цифровых монет и тем самым провела реклама своего государства на весь мир. Правда, теперь ситуация в экономическом плане у Сальвадора стала только хуже — и дело не в том, что биткоин упал, потеряв внушительный объём денежного запаса. Дело в том, что на самом деле ара миллионов долларов, которые были потрачены на покупку криптовалюты, никак не повлияли на качество жизни в стране или на экономическое развитие — бума экономики, о котором все говорили не произошло. Зато теперь местным предприятиям приходится сражаться с новой реальностью.

Дело в том, что местные бизнесы, начиная от кафе и заканчивая заводами по производству чего-либо, тоже начали принимать криптовалюту в качестве оплаты своих товаров и услуг. Правда, не все согласились на это нововведение, но желающих на самом деле было предостаточно. Проблема в том, что если хранить активы в криптовалюте, то когда она падает и теряет свою ценность, тот же бизнес фактически работает в ноль или продаёт товары себе в убыток. Так получилось со многими представителями мелкого бизнеса, которые решились согласиться на работу с данным видом валюты. Вероятно, никто в ближайшем будущем повторять эксперимент Сальвадора не захочет, так как толку от этого совершенно никакого.