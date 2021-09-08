Биткоин стал официальной валютой Сальвадора

Сальвадор официально является первой страной в мире, которая принимает биткойн в качестве законной валюты. Издание CNBC сообщает, что закон страны Центральной Америки о биткойнах вступил в силу 9 сентября, позволив сальвадорцам использовать криптовалюту в физических и онлайн-магазинах. Соответственно, местные жители могут использовать приложение-кошелек Chivo на своих телефонах для совершения покупок и управления своими средствами. При этом правительство очень хотело дать себе хороший старт — президент Найиб Букеле сообщил, что на момент написания этой статьи Сальвадор купил 550 биткойнов (около 26 миллионов долларов), а на прошлой неделе Конгресс страны принял закон о создании фонда в 150 миллионов долларов для помощи конверсии биткойнов в доллары США (также принимается в Сальвадоре).

Букеле ранее утверждал, что этот шаг не только будет способствовать инвестициям, туризму и общему экономическому развитию, но и сделает финансовую систему Сальвадора более инклюзивной за счет привлечения 70 процентов жителей, у которых нет банковских счетов. Это также признание финансовой реальности страны — её экономика частично зависит от денежных переводов мигрантов, и биткойн теоретически упрощает эти переводы. Однако не все в восторге от этого решения. Cointelegraph отметил, что некоторые сальвадорцы протестовали против принятия биткойна, утверждая, что политики не консультировались с общественностью. Они также обеспокоены волатильностью криптовалюты, которая может представлять серьезный риск по сравнению с относительной стабильностью доллара США.