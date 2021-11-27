Биткойн упал более чем на 9 процентов

Ученые заявили, что вариант коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, Ботсване и Гонконге, имеет необычную комбинацию мутаций и может уклоняться от иммунных ответов или сделать его более передаваемым. Биткойн достиг рекордно высокого уровня в 69000 долларов в начале этого месяца, поскольку все больше крупных инвесторов приняли криптовалюты и многих привлекли его предполагаемые свойства устойчивости к инфляции. Тем не менее, изменчивость Биткойна сохраняется, вызывая вопросы относительно его пригодности в качестве стабильного средства сбережения.