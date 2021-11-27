Биткойн упал более чем на 9 процентов

Биткойн упал более чем на девять процентов в пятницу, потянув за собой более мелкие токены после того, как обнаружение нового потенциально устойчивого к вакцинам вируса коронавируса привело к тому, что инвесторы сбросили более рискованные активы ради предполагаемой безопасности облигаций. Он упал более чем на пятую часть с момента достижения рекордного максимума в почти 70 000 долларов.

Ученые заявили, что вариант коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, Ботсване и Гонконге, имеет необычную комбинацию мутаций и может уклоняться от иммунных ответов или сделать его более передаваемым. Биткойн достиг рекордно высокого уровня в 69000 долларов в начале этого месяца, поскольку все больше крупных инвесторов приняли криптовалюты и многих привлекли его предполагаемые свойства устойчивости к инфляции. Тем не менее, изменчивость Биткойна сохраняется, вызывая вопросы относительно его пригодности в качестве стабильного средства сбережения.