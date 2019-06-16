Биткоин уже стоит больше $9000 и продолжает расти

Главная криптовалюта — биткоин — продолжает показывать невероятный рост после недавнего стремительного падения.

Сегодня биткоин преодолел отметку в $9000, а днем достиг своего пикового значения — $9 374. Правда, после этого его стоимость немного снизилась. На момент написания этой новости стоимость одной монеты составляет $9 298.

К слову, это самая высокая цена криптовалюты с 10 мая прошлого года, то есть за 13 месяцев. После этой даты цифры только снижались, и еще в декабре биткоин достиг своего антирекорда — $3 400. С начала этого года его цена продолжает расти. По прогнозам аналитиков, биткоин сможет преодолеть следующую психологическую отметку в $10 000 в июле или даже в этом месяце.

Вслед за биткоином рост показывают и другие криптовалюты: Ethereum, XRP и Bitcoin Cash.