Биткоин впервые за 9 месяцев преодолел отметку в $7000

Похоже, у биткоина сейчас вторая жизнь: после долгих месяцев падения он начал дорожать и сегодня даже пробил отметку 9-месячной давности.

По данным CoinDesk, сегодня биткоин ненадолго поднялся до отметки $7500, но под вечер вновь опустился. Курс свыше $7000 у него был еще 9 месяцев назад: в сентябре прошлого года биткоин еще стоил $7400.

В целом, с начала мая криптовалюта подорожала на 35%. Вместе с биткоином дорожает и другая криптовалюта из первой пятерки: Ethereum, XRP, Bitcoin Cash и EOS. Напомним, максимального значения биткоин достиг в декабре 2017 года, когда его стоимость преодолела «рубеж» в $20 000. Сможет ли он показать такой результат еще раз — покажет время.