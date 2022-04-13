Бывший директор Xiaomi India находится под следствием за нарушение валютного законодательства

Ману Кумар Джайн, бывший управляющий директор Xiaomi India, находится под следствием в связи с нарушением индийского валютного законодательства. Исполнительный директор, в настоящее время глобальный вице-президент и проживающий в Дубае, ОАЭ, уже находится в Индии.

Правоприменительное управление Индии расследует отношения между китайской компанией Xiaomi и ее индийским подразделением. Пересматриваются потоки средств между двумя организациями, в том числе выплаты роялти. Агентство запросило документы еще в феврале, включая подробную информацию об иностранном финансировании, владении акциями, схемах финансирования, финансовых отчетах и ​​ключевых руководителях, управляющих бизнесом. Ранее проверка включала рейд в офис бренда в Индии в рамках отдельного расследования предполагаемого уклонения от уплаты подоходного налога. Другие китайские производители также подверглись рейдам.