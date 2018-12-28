Бизнес на эвакуаторе - лучшая ли идея для стабильного дохода?

Если обратить внимание, то можно заметить, что автомобилей в городах страны стало настолько много, что становится понятно - их больше, чем количество граждан. При этом автопарк страны стремительно стареет и средний возраст отечественного автомобиля на вторичном рынке уже давно перешагнул отметку в десять лет. Следовательно, данные автомобили часто ломаются, чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия и будут обеспечивать спрос на эвакуатор. Можно ли на эвакуаторе сделать бизнес? - разбираем данный вопрос в сегодняшней заметке.

Во-первых, многое зависит от региона, в котором вы планируете оказывать услугу. Узнайте средние цены на эвакуацию. На сайте https://autosos.ua/ указана цена эвакуации в Киеве, у каждого города есть минимум 3-4 подобных сайта, предлагающих услуги эвакуации. Определились со средней ценой на рынке и насыщенностью рынка - можете переходить к расчету своих затрат и выручки. Если вы проживаете в городе с населением более 1 миллиона человек, то можете рассчитывать на стабильное количество заказов при среднерыночной стоимости вашей услуги.

Сразу надо отметить, что бизнес на эвакуаторе станет бизнесом только в том случае, если вы сможете его масштабировать. Если вы купите эвакуатор и будете обрабатывать заявки своими руками, ездить на место самостоятельно - это не будет бизнесом, а окажется предпринимательской деятельностью - "шабашкой". Также следует учитывать, что при отсутствии должных связей в кумовском государстве вы можете расти лишь до определенного предела. К примеру, до уровня 5 автомобилей эвакуаторов. Затем ваше дело станет интересным силовым ведомствам, чиновникам и ваше дело отберут под каким-либо предлогом, либо заведенным на вас уголовным делом. До уровня 5 автомобилей вы интересны только участковому - с которым всегда можно договорится.

У вас должно быть как минимум два автомобиля эвакуатора - один крупный, второй меньше. Необходимо три сменных водителя в месяц, которые будут выезжать по заказам. Уровень заработных плат в регионах разный, поэтому расходы на них вам необходимо подсчитать самостоятельно.