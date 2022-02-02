BlackBerry продает мобильные патенты на 600 миллионов долларов

Также в рамках сделки BlackBerry сохранит за собой лицензию на использование патентов. Компания заявляет, что клиенты, пользующиеся ее услугами, не пострадают. Однако некоторые сотрудники BlackBerry перейдут на Catapult. Как пионер в области беспроводного обмена сообщениями, BlackBerry внесла важные инновации и имеет ценные патенты. Во всяком случае, в какой-то момент его портфель оценивался в 2-3 миллиарда долларов. Компания использовала некоторые из своих патентов BBM, чтобы подать в суд на Facebook , Instagram и WhatsApp еще в 2018 году, доказав свою ценность.