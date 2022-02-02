BlackBerry продает мобильные патенты на 600 миллионов долларов

Год назад BlackBerry продала компании Huawei 90 патентов, а теперь компания объявила о сделке на 600 миллионов долларов, чтобы продать еще больше патентов, связанных с мобильными устройствами и беспроводными сетями. Продажа осуществляется компанией Catapult IP Innovations. Компания Catapult, базирующаяся в Делавэре, была создана специально для владения патентами BlackBerry. Деньги разделены на 450 миллионов долларов наличными и векселем на 150 миллионов долларов.

Также в рамках сделки BlackBerry сохранит за собой лицензию на использование патентов. Компания заявляет, что клиенты, пользующиеся ее услугами, не пострадают. Однако некоторые сотрудники BlackBerry перейдут на Catapult. Как пионер в области беспроводного обмена сообщениями, BlackBerry внесла важные инновации и имеет ценные патенты. Во всяком случае, в какой-то момент его портфель оценивался в 2-3 миллиарда долларов. Компания использовала некоторые из своих патентов BBM, чтобы подать в суд на Facebook , Instagram и WhatsApp еще в 2018 году, доказав свою ценность.
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