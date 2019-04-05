Blackjet Valkyrie спасет ваш ноутбук

У владельцев яблочных ноутбуков всегда есть проблема с памятью, так как хочется получить продукт дешевле и платить за большие объемы встроенной памяти сразу нет желания. Однако, вскоре обнаруживаешь, что памяти крайне не хватает и что нужно что-то удалять, чтобы скачать фильм в дорогу. Чтобы такой проблемы у вас не возникало, можно смело заказывать внешний накопитель Blackjet Valkyrie, который позволяет не переживать о недостаточном количестве свободного места. Вы просто подключаете накопитель к ноутбуку, после чего можно закинуть туда фильмы или фотографии, чтобы не держать их на ноутбуке. Потом можно взять этот накопитель и спокойно положить в карман, к примеру, и не думать о том, что у вашего дорогого ноутбука мало памяти для чего-то.