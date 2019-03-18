Большинство антивирусных приложений для Android неэффективны

Согласно европейской компании AV-Comparatives большинство антивирусных приложений в Google Play Store не работают должным образом.

В своем недавнем тесте Android 250 приложений от Google Play Store в 2019 году AV-Comparatives обнаружили, что только 80 приложениям удалось обнаружить более 30% из 2000 наиболее распространенных угроз вредоносных программ для Android. Некоторые из этих 80 приложений поставляются известными брендами, такими как AVG AntiVirus, Lookout Security & Antivirus, McAfee Mobile Security и Symantec Norton Security. Другие обнаружили менее 30% образцов вредоносного ПО Android или имели относительно большое количество ложных срабатываний. AV-Comparatives также обнаружили, что некоторые из этих приложений используют подход «белого списка» для проверки на наличие вредоносных программ.

Если вы ищете антивирусное приложение для вашего Android-устройства, рекомендуется выбрать известные, проверенные и уважаемые бренды. AV-Comparatives также заявляет, что полагаться на пользовательские рейтинги приложения неэффективно, поскольку они основаны исключительно на пользовательском опыте, а не на том, действительно ли они обеспечивают эффективную защиту.