Большинство пользователей смотрят в сторону AMD

2019-12-02, Автор - Ramil; Продукт - AMD; [100]
Независимый опрос Европейской ассоциации показал, что пользователей которые предпочитают AMD в настоящее время составляет более 60 %. Всего пару лет назад Intel имела почти полную монополию на процессоры, и никто бы не стал серьезно рассматривать процессоры AMD, а теперь ситуация обратная.

Доля AMD на рынке будет расти, так как Intel с 10 нм процессорами появятся во втором полугодии 2020 года. AMD же уже использует 7 нм техпроцесс. Поколение Ryzen 3000 обеспечивает лучшую производительность не только в многопоточных задачах, но и в однопоточных, таких как компьютерные игры.

Единственное чего не хватает AMD на данный момент, это графический сегмент. Запуск AMD Radeon RX 5700 и 5700 XT по привлекательной цене изменит эту ситуацию. По последним данным пользователи выбирают графику от AMD.

Комментарии и отзывы AMD
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