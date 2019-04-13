"Большой брат" следит за тобой, или как сохранить анонимность в интернете

2019-04-13, Автор - Ganibal; Продукт - VPN; [41]
Частной жизни больше нет, государство вторгается во все что касается личности и личной жизни. Государство, будто бабушка из соседнего подъезда думая что вы отбитый наркоман или уголовник, узнает все про вас, распространяя неведомые слухи. Сейчас век информации, новых открытий, глобальных технологий и за всем этим стоит "Большой Брат". Он следит за нами, не брезгуя ни какими способами извлечения информации. Элементарно, даже простые телефоны и смартфоны, уже являются средством для шпионажа и слежки за вами. Ведь в них встроены камеры, чтобы сфотографировать вас и ваше окружение, динамики и микрофоны что слушать о чем вы разговариваете, встроенный GPS модуль для отслеживания вашего местоположения. А теперь стали популярны сканеры отпечатков пальцев, лица, глаз возможно со временем добавят доступ по ДНК крови или слюны.

Такие разведуправления как ФСБ, ФБР, ЦРУ почти наперед знают о ваших движениях, в каком то плане это даже хорошо, когда применяются все силы в борьбе с террорестическими актами, хакерами и прочими контенгентами. В России самым известным способом слежки за гражданами является Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (или просто СОРМ). Принцип работы прост – многократное создание копий нашего интернет-трафика и записей наших телефонных разговоров для последующего препарирования агентами ФСБ. По идее, эту систему должны за свой счет устанавливать абсолютно все операторы и «организаторы» связи – начиная с «Ростелекома» и заканчивая смотрителем за университетскими Wi-Fi-роутерами. Что касается точечных прослушек, то проводить их спецслужбы могут только с разрешения суда. В 2015 году суды выдали 845 631 такое разрешение. Лучше не гадайте, есть ли в этой статистике вы. Все равно не узнаете, ведь такие ордера, как правило, никогда не становятся достоянием общественности.

Последние годы в России активно ужесточается контроль интернета: блокируются сайты, людей судят за посты в соцсетях и блогах, заработал СОРМ 3, принят закон о «Wi-Fi по паспорту» и вступил в силу «Пакет Яровой». Все эти меры принимаются для повышения безопасности населения. По данным We Are Social, в странах Северной Америки и Западной Европы доля пользователей интернета 85-90%, а в Африке только 29%. Freedom House — негосударственная американская организация, которая занимается исследованиями соблюдения прав человека в мире. Ежегодно она публикует отчеты со статистикой по разным сферам жизни. По данным этого доклада, в 2018 году 64% всех пользователей интернета в мире подвергались разнообразным формам государственного контроля своей активности в сети.

Вот ТОП стран с самым высоким уровнем государственного интернет-контроля. В 7 из 10 государств в списке население исповедует Ислам. Этот факт действительно влияет на цензуру. Например, в Иране запрещены сайты с информацией о правах женщин, социальные сети и любые намеки на порнографические материалы.

Самый удобный способ обойти правительственную прослушку и главная головная боль людей в погонах – шифрованные мессенджеры вроде WhatsApp, Viber и Telegram. Чиновники и сами их любят. Из-за постоянных междоусобиц в отечественных силовых структурах и страха слежки со стороны западных коллег некоторые госслужащие неплохо овладели искусством тайной переписки.

Спокойно просматривать страницы интернета в России все еще можно. Пусть VPN-провайдеры почти под контролем, еще остается надежный TOR. Во всяком случае, пока российское правительство не решит подражать примеру Эфиопии и Турции, где TOR заблокирован. В принципе, теневой сектор интернета пока надежно защищен от внимания силовиков, но попасться все равно несложно. Например, если хватает глупости выключить антивирус или не деактивировать скрипты в браузере. Именно так австралийские полицейские массово ловили любителей детской порнографии с сайта The Love Zone. Подвох с TOR в следующем: провайдеры знают, что вы заходите в него, но не знают, что вы в нем делаете. Помимо браузера TOR, защититься от слежки можно благодаря сервисам VPN. Чтобы понять, что такое VPN, разберем пример: вам нужно отправить анонимно посылку в другой город. На обычной почте у вас попросят предоставить документ, удостоверяющий личность, то есть отправить посылку анонимно не получится. Да и нет стопроцентной гарантии, что содержимое посылки останется в секрете минимальна. Но можно воспользоваться услугами специальных компаний, которые передадут посылку, не спрашивая, кто является отправителем, а также они гарантируют полную конфиденциальность содержимого, его целостность и сохранность.

VPN выполняет функцию подобных компаний. VPN или Virtual Private Network — это виртуальная частная сеть, то есть защищенный туннель между двумя или более устройствами. Сети VPN часто используются для защиты веб-трафика от прослушивания, постороннего вмешательства и цензуры. Вот к примеру ExpressVPN может выступать в функции прокси-сервиса, позволяя вам анонимно просматривать веб-страницы, где бы вы ни находились.

Три главных преимущества VPN:

  • Маскировка IP-адреса и местонахождения - используя ExpressVPN, вы можете скрыть свой IP-адрес и местонахождение. У вас есть возможность выбрать любой VPN-сервер на территории США, а также в Великобритании, Австралии или любой из 94 стран мира.
  • Шифрование ваших данных - в нашей сети VPN используется высоконадежное 256-битное шифрование для защиты ваших данных от посторонних глаз. Вы можете спокойно выходить в Интернет, подключаясь к любой точке доступа Wi-Fi, и не беспокоиться, что кто-то может отследить ваши действия в Сети.
  • Просмотр любимого контента - вы сможете смотреть потоковое видео в формате HD на любом устройстве.

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