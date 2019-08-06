Боснийский барак. Все про породу собаки, фото и правила содержания

2019-08-06, Автор - Эдуард Иванов; [21]

Порода, известная также как боснийская грубошерстная гончая, отличается хорошими охотничьими и сторожевыми качествами. Прекрасный нюх помогает этим собакам выслеживать дичь, а скорость и выносливость дают возможность преследовать зверя на протяжении длительного времени.

Представители породы прекрасно адаптированы и для проживания в семье. Они хорошо ладят с детьми, дружелюбны и жизнерадостны. Однако прежде чем поселить такого питомца в квартире, надо учесть, что боснийский барак проявляет повышенную физическую активность и обладает очень звонким голосом.

На сегодняшний день большая часть поголовья проживает на исторической родине, в Боснии и Герцеговине. Но и там численность животных постепенно сокращается, причиной этого является приток населения в города, где содержать охотничью собаку не позволяет ни площадь жилья, ни городская инфраструктура.

История породы

Боснийские бараки – порода с богатой историей: по мнению специалистов, подобные собаки были одомашнены еще до нашей эры племенами, населяющими территорию современной Боснии и Герцеговины. Уже тогда предки боснийского барака принимали активное участие в охоте и сторожили жилище и скот.

В период османского владычества, боснийские грубошерстные гончие пользовались большой популярностью у аристократии. Также существует версия, что прародителями современных представителей породы стали собаки св. Губерта, которых выращивали в одноименном аббатстве в семнадцатом веке.

В позапрошлом столетии сформировался нынешний вариант породы, впервые описанный австрийским писателем Францем Ласка. Во второй половине ХХ века порода получила признание международных кинологический ассоциаций, а в 1973 было утверждено название «боснийская жесткошерстная гончая».

характеристики собаки породы боснийский барак

Описание породы

Питомцы этой породы обладают средними размерами и крепким телосложением, они коренасты, сильны и выносливы. Благодаря мощной мускулатуре боснийский барак может развивать большую скорость бега, у него прочный костяк и немного приземистое тело.

Эта собака очень лохмата, и ее шерсть нуждается в тщательном уходе. Однако грубый и жесткий шерстяной покров позволяет боснийским баракам заниматься любимым видом досуга – лазать по зарослям кустарника, пробираться через лесной валежник, при этом собаке удается избежать ссадин и ран.

Представители породы производят впечатление добродушных и крайне энергичных собак. Они вечно в движении: прыгают, бегают, пытаются взять след. Нельзя забывать и о развитых охотничьих инстинктах боснийского барака, ведь он может принять за добычу любое некрупное животное.

1. Тело и голова

У самцов рост в холке может достигать 55 см. У породы присутствует половой дисморфизм, поэтому рост самок в холке составляет, как правило, не более 46 см. Весить взрослое животное может до 24 кг. У собаки удлиненные пропорции, так как длина тела превышает ее рост.

У боснийских бараков гибкая шея без подвеса, широкая крепкая грудь и мощная спина. У собаки сильный круп, подтянутый живот, хвост крепкий, довольно длинный, загибающийся кверху. Конечности мускулистые, лапы компактные, пальцы плотно прижаты друг к другу. Движения энергичные, с широким шагом.

Череп средних размеров, черепная часть более широкая, сужается по направлению к носу. Морда имеет угловатые очертания, хорошо выражены усы и борода. Губы мясистые, плотно прилегают к челюсти. Спинка носа без выраженной горбинки, мочка большая. Уши висячие, закругленной формы, обладают средним размером.

фото собаки породы боснийский барак

2. Окрас шерсти и глаз

Шерсть грубая, с развитым подшерстком, окрас может быть представлен оттенками желтого или серого цветов. Также представители породы боснийский барак могут иметь белые пятна на груди, голове, лапах и хвосте. Глаза у этих собак чаще всего коричневого цвета, большие и продолговатые. Взгляд умный и спокойный.

Характер породы

Боснийские гончие отличаются хорошим интеллектом, они успешно поддаются дрессировке, выполняют команды. Эти собаки дружелюбны, смелы и преданны, при этом они нуждаются в хозяине с выраженными лидерскими качествами. Питомцы данной породы – настоящие энтузиасты, они всегда рады прогулке или игре.

Нельзя забывать о том, что такая собака нуждается в достаточном количестве физической активности, в противном случае животное может стать агрессивным и неуправляемым. Кинологи не рекомендуют приобретать боснийского барака в семью с детьми дошкольного возраста или небольшими животными.

Условия содержания

Наиболее подходящим вариантом для содержания боснийского барака является загородный дом. Подобные условия могут предоставить собаке простор для игр, в которых она так нуждается. Также для представителей породы очень полезны прогулки по пересеченной местности, особенно холмистой.

щенки собаки породы боснийский барак

Правила ухода

Центральное место в уходе за боснийским бараком занимает забота о его лохматой и густой шерсти. Животное необходимо вычесывать не реже раза в неделю, а в период линьки делать это придется еще чаще. Купать собаку стоит примерно раз в полгода, в противном случае может снизиться качество шерсти.

Боснийскому бараку может потребоваться стрижка когтей, если они не будут достаточно стачиваться сами. Также хозяевам надо регулярно проверять состояние зубов питомца и при необходимости делать ультразвуковую чистку, чтобы избавить животное от зубного камня и налета.

Принципы питания

При выборе натурального питания для собаки надо отдать предпочтение мясным продуктам, а также кашам и овощам. Также боснийские бараки могут питаться готовыми кормами промышленного производства. При нехватке витаминов и минеральных веществ ветеринарный врач может прописать животному специальные добавки.

условия содержания собаки породы боснийский барак

Здоровье

Средняя продолжительность жизни у боснийских гончих составляет 10-14 лет. Собаки нечасто болеют, устойчивы к инфекциям. К возможным заболеваниям относятся дисплазия тазобедренного или локтевого сустава, офтальмологические патологии. Питомцы нуждаются в регулярной вакцинации и обработке от паразитов.

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