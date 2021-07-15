Брайан Ино представил архив неизданных композиций на "The Lighthouse", новой станции Sonos Radio HD

Компания Sonos совместно с Брайаном Ино, музыкантом и продюсером Talking Heads, Devo, Дэвида Боуи и U2, запустили эксклюзивную станцию "The Lighthouse" на Sonos Radio. The Lighthouse включает в себя обширный архив творческих работ Ино, который охватывает более 50 лет создания и переосмысления музыки. Несколько месяцев Брайан Ино сотрудничал с Sonos Radio, чтобы разработать новый формат станции, который полностью исследует его творческую карьеру. The Lighthouse станет живой коллекцией, где музыкант будет регулярно выпускать как прошлые, так и новые музыкальные композиции. Также в ближайшее время Брайан Ино проведет серию из трех программ, в которых он подробнее расскажет о неизданном материале, а также ответит на вопрос, почему он решил разобрать свой архив и поделиться им с миром.

"Музыка, которая будет транслироваться на The Lighthouse, охватывает довольно широкий период", - объяснил Ино. "Самый ранний трек датируется 1990 годом. Со временем мы будем добавлять новинки и неизданные произведения, которые были созданы в начале моей музыкальной карьеры. Sonos Radio объединяет различные жанры, поэтому не удивляйтесь, если после очень медленной композиции включится быстрая и ритмичная музыка".

С момента своего запуска в апреле 2020 года, Sonos Radio продолжает развивать взаимодействие с артистами, предлагая уникальный контент поклонникам музыки. Миллионы пользователей получают доступ к расширенному каталогу эксклюзивных программ, включая The Lighthouse, без рекламы. Слушатели на территории России могут подключиться к избранным шоу Sonos Radio через Mixcloud.

Комментарии и отзывы Sonos Radio HD "The Lighthouse"
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