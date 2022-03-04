Бренд DIGMA выходит на рынок SSD

Бренд DIGMA, известный на рынке потребительской электроники, начал осваивать новую для себя нишу компьютерных комплектующих и запустил в продажу две серии бюджетных твердотельных накопителей данных (SSD) — RUN (SATA III, 2.5”) и MEGA (PCIe 3.0 x4, NVMe, m.2) объёмом от 128 Гб до 1 ТБ.

Отличительная особенность SSD DIGMA — в спецификациях каждого устройства указаны модель контроллера, тип установленной флеш-памяти и минимальный гарантированный ресурс записи TBW. Это необычно для бюджетного сегмента и выгодно выделяет DIGMA. Производитель честно указывает важные параметры, определяющие скоростные и ресурсные характеристики SSD в различных сценариях нагрузки.

Новинки построены на контроллерах Silicon Motion — SM2259XT в линейке RUN S9 и SM2263XT в MEGA S3. Исключение составляет самая младшая модель — RUN Y2 128 Гб. Она сделана на базе контроллера Yeestor YS9082, который обеспечивает хороший уровень производительности для SATA SSD такой ёмкости. Изготовитель не поскупился: на всех устройствах есть память 3D TLC NAND. Это делает диски быстрыми по сравнению с более дешёвыми моделями, где применяется QLC-память.

Заявленные технические характеристики накопителей SATA III серии RUN соответствуют средним значениям для этого сегмента SSD: скорость чтения — от 500 до 530 Мбит/с, скорость записи — от 400 до 480 Мбит/с.

А PCIe 3.0 x4 NVMe — накопители серии MEGA — расположились даже чуть выше аналогов: скорость чтения — от 2 050 до 2 500 Мбит/с, скорость записи — от 1 350 до 1 900 Мбит/с.

Гарантированный ресурс записи соответствует уровню хороших накопителей на памяти 3D TLC: 60 ТБ для SSD 128 Гб, 120 ТБ для 256 Гб, 240 ТБ для 512 Гб и 480 ТБ для 1 ТБ. Срок ограниченной гарантии — три года.