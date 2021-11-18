Бренд IMOU показал рекордный рост выручки

IMOU, производитель интеллектуальных устройств для «умного» дома, а также технологий в сфере видеонаблюдения для малого и среднего бизнеса, сообщил о финансовых результатах за первое полугодие 2021 года.

Выручка на российском рынке за первое полугодие 2021 года достигла рекордной суммы в 3,6 млн долларов США. Для сравнения, за весь 2020 год результат был 1,3 млн долларов США. Это означает, что текущий результат почти на 177% превышает показатели предыдущего года. В то же время доля бренда на российском рынке с 2019 года выросла с 0,5% до 3%. В целом рынок камер видеонаблюдения для потребительского сегмента показывает устойчивый рост около 20-25% в год.

Факторы успеха

Большое влияние на популярность бренда оказали передовые технологии, которые применяются в камерах наблюдения IMOU, включая технологию Full Color, позволяющую даже в условиях слабого освещения получить максимально качественное и детальное цветное изображение. Бренд активно развивает направление облачных услуг и ИИ-технологий. У IMOU есть собственная облачная платформа IMOU Cloud, специализированная команда по разработке алгоритмов ИИ и большой опыт наработок в сфере машинного обучения и распознавания изображений, включая распознавание лиц, определение людей/домашних животных и транспортных средств в кадре. Также за это время увеличился ассортимент предлагаемой продукции, которая готова решить самые различные задачи в сфере потребительского видеонаблюдения — от видеокамер, до Wi-Fi регистраторов и «умных» дверных звонков.

Среди других причин такого взрывного роста продаж руководство российского представительства компании называет привлечение новых дистрибьюторов, которые специализируются на поставках оборудования торговым организациям, увеличение числа авторизированных реселлеров, и совместное планирование бизнеса вместе с российскими партнёрами. Бренд использует классическую двухуровневую модель дистрибьюции оборудования и своего сервиса для облачного хранения данных, при которой продажа оборудования реселлерам осуществляется непосредственно дистрибьюторами, которые и ввозят решения IMOU из-за рубежа. Среди основных реселлеров продукции бренда — профессиональные торгово-монтажные организации, федеральные и региональные предприятия розничной торговли, интернет-магазины и маркетплейсы.

Планы на будущее

В 2022 году бренд планирует активно работать с дистрибьюторами и реселлерами, чтобы увеличить количество и ассортимент ввозимого в Россию оборудования IMOU. Популярные модели камер видеонаблюдения и «умные» дверные звонки будут доступны на большем количестве площадок, включая супермаркеты электроники. Также IMOU представит на российском рынке новые устройства и проведёт обновление существующих линеек.

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