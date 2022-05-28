Broadcom покупает VMware за 61 миллиард долларов

Американская компания Broadcom объявила о приобретении корпоративного разработчика программного обеспечения VMware. Это позволит одному из крупнейших производителей полупроводников в мире выйти на рынок программного обеспечения. Сумма сделки составляет 61 миллиард долларов.

«Мы объявили, что заключили соглашение, по которому Broadcom приобретет все находящиеся в обращении акции VMware. Стоимость сделки составит около 61 миллиарда долларов. Broadcom также возьмет на себя долг VMware в размере 8 миллиардов долларов». говорит Бродком. Сделка станет одной из крупнейших в истории высокотехнологичных компаний. Рекорд в этой категории принадлежит приобретению Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, которое все еще находится на рассмотрении, за которым последовала покупка Dell EMC за 67 миллиардов долларов в 2016 году.
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