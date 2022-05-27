Broadcom приобретает VMware за 61 миллиард долларов

Производитель чипов Broadcom объявил, что приобретает компанию VMware, занимающуюся облачными вычислениями, за 61 миллиард долларов. Это наиболее значительный шаг Broadcom к диверсификации бизнеса в сторону индустрии программного обеспечения для предприятий.

Сделка предлагает 142,50 доллара за акцию VMware. Акции Broadcom выросли на 3%, а VMware — на 2%. В рамках сделки Broadcom также возьмет на себя чистый долг VMware в размере 8 миллиардов долларов. В прошлом году Dell Technologies выделила VMware, в которой Майкл Делл владеет 40% акций, а его финансовый покровитель Silver Lake владеет 10% — оба проголосовали за сделку. Предложение VMware от Broadcom было незапрашиваемым, поэтому компании будет разрешено запрашивать предложения от других участников торгов в течение 40 дней в соответствии с соглашением с Broadcom.
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