Будущие устройства Samsung Galaxy будут частично изготавливаться из переработанных рыболовных сетей

Samsung заявила, что начала использовать океанский пластик, сделанный из выброшенных рыболовных сетей, в своих последних устройствах. Samsung заявила, что сначала включит этот материал в продукты, которые анонсирует на следующей неделе, прежде чем в конечном итоге начнет использовать его во всей линейке своих устройств.

Как отмечает Samsung, мы склонны думать о пластиковых бутылках и продуктовых пакетах как о главных виновниках океанского мусора, такого как Большое тихоокеанское мусорное пятно, но его микропластик и выброшенные сети больше всего беспокоят морских биологов. Брошенные рыболовные снасти приводят к большой проблеме так как, эти инструменты продолжают ловить и убивать морских обитателей, в том числе вымирающие виды. С более чем 640 000 тонн рыболовных сетей, выбрасываемых каждый год, эта проблема только усугубляется. Samsung — не первая компания, использующая выброшенный мусор в своих устройствах. В прошлом году Microsoft анонсировала океаническую пластиковую мышь. Он имеет корпус, на 20 процентов состоящий из переработанного пластика. Как и Microsoft, Samsung позиционирует использование океанского пластика как часть своей более масштабной программы устойчивого развития. В 2019 году под давлением потребителей и защитников окружающей среды компания заявила, что начнет использовать больше устойчивых материалов в упаковке своих устройств.