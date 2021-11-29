CMA будет контролировать тестовую среду конфиденциальности Google

CMA Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заключило соглашение с Google, в соответствии с которым оно будет осуществлять надзор за конфиденциальностью Google. Новость была объявлена ​​как на веб-сайте CMA, так и в Google, теперь Google предложил пересмотренные обязательства, которые были согласованы с CMA.

Среда конфиденциальности была разработана таким образом, чтобы она работала для всей экосистемы, и в рамках этого процесса Google предложила пересмотренные обязательства, которые можно найти полностью на веб-сайте CMA. Эти изменения подчеркивают приверженность компании в обеспечении того, чтобы изменения, которые Google вносит в Chrome, применялись к продуктам рекламных технологий Google таким же образом, как и к любой третьей стороне, и что API-интерфейсы Privacy Sandbox будут разрабатываться и внедряться под надзором регулирующих органов и при участии CMA и ICO.