CORSAIR анонсировала игровое кресло T3 RUSH

Сегодня компания CORSAIR, анонсировала новейшее дополнение к линейке кресел премиум-класса - T3 RUSH. С воздухопроницаемой мягкой тканью снаружи, регулируемыми подлокотниками 4D и спинкой сиденья, а также чрезвычайно прочной прочной стальной конструкцией.

T3 RUSH - это первое игровое кресло от CORSAIR, которое отличается мягкой тканевой отделкой, которая сохраняет минимальное тепло для прохладной и комфортной игры в течение всего дня и ночи. Регулируемая мягкая подушка для шеи и поясничная подушка из пены с эффектом памяти поддерживают шею и спину.

Подлокотники T3 RUSH 4D можно отрегулировать в любом направлении в соответствии с желаемым положением рук, в то время как спинка сиденья способна полностью переместиться в горизонтальное положение с углом наклона 180 °, а также наклоном сиденья с блокировкой на 10 °.

Встроенная прочная стальная рама проходит через основание и заднюю часть T3 RUSH, обеспечивая надежную поддержку, способную выдерживать многие годы эксплуатации.