Частная компания провалила планы NASA

Эффективный коммерческий дебют космического стартапа Astra пошел не совсем по плану. Как сообщает издание SpaceNews, первая практическая миссия компании для NASA провалилась, когда верхняя ступень ракеты-носителя Rocket 3.3 вышла из-под контроля вскоре после отделения от первой ступени. Хотя сам запуск прошел гладко, кадры показывают, что отделение обтекателя полезной нагрузки пошло не так, как должно было. Ракета выполняла миссию NASA ELaNa 41 (Образовательный запуск наноспутников). Три из четырех кубсатов на борту самолета принадлежали университетам, которые надеялись провести эксперименты с драг-парусами, моделированием космической погоды и квантовыми гироскопами. Четвертый, от самой NASA, предназначался для проверки быстрых и недорогих методов создания и проверки кубсатов.

В заявлении Astra говорится, что она «глубоко сожалеет» о потере полезной нагрузки и прольет больше света на инцидент после «проверки данных». Запуск уже был отложен на несколько дней, отчасти из-за проблемы с дальностью полета. Ни одна частная космическая фирма не хочет подобного инцидента, но он мог быть более разрушительным для Astra. Дело в том, что это была пятая попытка Astra выйти на орбиту, и все, кроме одной, закончились неудачей. Неудача может снизить шансы Astra на конкуренцию с такими компаниями, как Rocket Lab и SpaceX, обе из которых имеют лучшие (хотя и несовершенные) послужной список. Это также подчеркивает проблемы, связанные с частными космическими полетами. Хотя он играет все более важную роль в коммерческих и научных программах, компании и их технологии все еще относительно молоды — даже такие тяжеловесы, как Boing, испытывают трудности.
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