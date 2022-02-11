Частная компания провалила планы NASA

В заявлении Astra говорится, что она «глубоко сожалеет» о потере полезной нагрузки и прольет больше света на инцидент после «проверки данных». Запуск уже был отложен на несколько дней, отчасти из-за проблемы с дальностью полета. Ни одна частная космическая фирма не хочет подобного инцидента, но он мог быть более разрушительным для Astra. Дело в том, что это была пятая попытка Astra выйти на орбиту, и все, кроме одной, закончились неудачей. Неудача может снизить шансы Astra на конкуренцию с такими компаниями, как Rocket Lab и SpaceX, обе из которых имеют лучшие (хотя и несовершенные) послужной список. Это также подчеркивает проблемы, связанные с частными космическими полетами. Хотя он играет все более важную роль в коммерческих и научных программах, компании и их технологии все еще относительно молоды — даже такие тяжеловесы, как Boing, испытывают трудности.