Чон-Хи Хан из Samsung представит презентацию перед показом выставки CES 2022

Samsung объявила, что Джонг-Хи Хан, президент подразделения визуальных дисплеев в Samsung Electronics, выступит с основным докладом перед показом на выставке CES 2022. Основное выступление с Чон-Хи Хан состоится во вторник, 4 января, в 18:30 в бальном зале Venetian's Palazzo Ballroom в Лас-Вегасе, штат Невада.

В лейтмотиве Samsung на выставке CES 2022 будет представлено видение компании «Эры единства», означающее, что технологии должны существовать вместе с людьми и для планеты. Основной доклад - это призыв к действию по смягчению последствий изменения климата, и компания покажет, как каждый может внести свой вклад в построение устойчивой планеты. Он также покажет, как индивидуализированный и связанный опыт обогатит жизнь людей. Предварительный доклад подготовит почву для выставки CES 2022, поскольку на ней соберутся представители технологической индустрии как лично, так и в цифровом формате.
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