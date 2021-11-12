Чон-Хи Хан из Samsung представит презентацию перед показом выставки CES 2022

В лейтмотиве Samsung на выставке CES 2022 будет представлено видение компании «Эры единства», означающее, что технологии должны существовать вместе с людьми и для планеты. Основной доклад - это призыв к действию по смягчению последствий изменения климата, и компания покажет, как каждый может внести свой вклад в построение устойчивой планеты. Он также покажет, как индивидуализированный и связанный опыт обогатит жизнь людей. Предварительный доклад подготовит почву для выставки CES 2022, поскольку на ней соберутся представители технологической индустрии как лично, так и в цифровом формате.