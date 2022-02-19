Что подарить на 23 февраля. Топ 6 небальных идей

Главный мужской праздник в лице Дня защитника Отечества не за горами. В честь этого мы подготовили нашу авторскую подборку, состоящую из 6 полезных вариантов в различных ценовых сегментов, которые однозначно стоит рассмотреть в качестве подарка.

Быстрый накопитель LaCie Mobile SSD

Хуже отсутствия внешнего накопителя может быть только потеря данных из-за использования некачественного диска.Одним из наиболее надежных и привлекательных устройств в своем классе является LaCie Mobile SSD. Выпуск данной модели был приурочен к 30-летию компании, поэтому ее дизайн просто не мог быть абы каким. Все грани накопителя имеют скошенные, как у алмаза формы. Материал корпуса — алюминий. Причем такой вариант не только тактильно приятен, но и надежен. Он сможет пережить падение с высоты до 3 метров.Для подключения используется быстрый и удобный интерфейс USB Type-C. Скорость записи и чтения накопителя может составлять до 540 Мбит/сек. LaCie Mobile SSD доступен для приобретения в трех версиях: 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб.

Медиаприставка для ТВ Яндекс.Модуль

Такое нехитрое устройство, как медиаприставка способна дать вторую жизнь любому не самому свежему телевизору с HDMI разъемом, обеспечив его всеми благами Смарт ТВ.Важнейшим преимуществом Яндекс Модуля является полноценная поддержка голосового помощника Алиса со всеми ее полезными фишками. Чтобы ее вызвать необходимо зажать соответствующую клавишу на комплектном пульте. Помимо стандартных сервисов по типу КиноПоиск HD и Яндекс Музыка с помощью данной медиаприставки можно еще смотреть телевизионные каналы и видео с YouTube. Кстати, годовая подписка на Яндекс Плюс, которая по отдельности стоит 1690 рублей сразу прилагается к Яндекс Модулю.

Автомобильный пылесос StarWind Ember Edition VC

Уборка машины процесс весьма деликатный, ведь в ней банально слишком много труднодоступных мест. На помощь может прийти специализированный автомобильный пылесос StarWind Ember Edition VC. Он полностью беспроводной, и от одного заряда способен проработать до 22 минут. Мощность модели составляет 90 Вт, что не мало.Его вес составляет около 450 грамм, а размеры сопоставимы с небольшим термосом. В комплект поставки входят две насадки: щелевая и чистящая щетка. Пылесборник легко снимается, а встроенный фильтр выдерживает множество циклов уборки. Также никто не мешает использовать данный пылесос и в домашних условиях.

Триммер Remington HG5000

Ничто так не украшает мужчину, как ухоженная растительность на лице, будь то густая борода, аккуратная щетина или же утонченные усы. Соответствующий уход требуют и другие части тела. Закрыть данный вопрос одним разом способен многофункциональный триммер.Наиболее сбалансированной моделью является Remington HG5000. Это полностью беспроводной триммер с автономностью до 60 минут. В его комплект поставки входят 9 сменных насадок под все нужды: основное лезвие, триммер для носа и ушей, косметическая щеточка для лица, регулируемый двойной гребень, 3 фиксированных гребня, гребни для тела, а также бровей. Так как Remington HG5000 полностью водонепроницаем, после использования его можно промыть под краном от оставшихся волос. На устройство действует 5-летняя гарантия.

Ирригатор Hyundai H-OI710

Ирригатор позволяет значительно повысить уровень гигиены полости рта и сократить поводы посещения дорогостоящих стоматологических клиник.Из недорогих моделей существует Hyundai H-OI710. Это стационарный ирригатор, которым могут пользоваться все члены семьи. Объем резервуара для воды составляет 1000 мл. Мощность подачи воды составляет целый 1700 импульсов в минуту. В комплект поставки входят 7 различных насадок. Большим преимуществом станет наличие встроенной УФ-лампы. Она позволяет удалить различные бактерии по всей области используемых насадок.

Беспроводная колонка JBL Flip 6

Наличие беспроводной колонки всегда будет кстати. Ее всегда можно взять с собой на пикник или другое мероприятие. В домашних условиях сценариев использования также масса: от просмотра фильма в кругу семьи, до принятия душа под любимую музыку.В качестве подарка стоит рассмотреть модель JBL Flip 6. Она защищена от воды по стандарту IP67, поэтому способна пережить даже погружение в воду на глубину 1 метр на недлительное время. Мощность звука составляет 30 Вт. Есть поддержка технологии PartyBoost, позволяющая подключить несколько колонок JBL в одну цепочку. Flip 6 способна беспрерывно воспроизводить музыку в течение 12 часов. Модель доступна для приобретения в 8 различных цветах: белый, черный, синий, серый, розовый, бирюзовый, зеленый, красный и камуфляжный.