Что выгоднее: рассрочка или кредитная карта?

Рассрочка в последние годы обрела большую популярность. Все дело в том, что при выполнении ее условий клиент ничего не переплачивает. То есть формула «бери сейчас — плати потом» работает. Разбираемся, действительно ли рассрочка выгоднее кредита и насколько универсален этот банковский продукт.

Что такое рассрочка и кредит

Рассрочка — способ оплаты покупки, когда платеж происходит не сразу, а разбивается по частям. Фактически это разновидность кредита, но покупатель может обойтись без уплаты процентов, если выполнит условия рассрочки.

На практике по рассрочке банк зарабатывает проценты от магазина, а магазин за счет этого инструмента увеличивает объем продаж.

Кредит же — сделка, по которой кредитор передает деньги заемщику в долг, а заемщик возвращает их ему в будущем. В подавляющем большинстве случаев кредит возмездный. Это предполагает уплату процентов в пользу кредитора.

Сравнение кредита и рассрочки

При сравнении стоит сделать акцент на преимуществах и недостатках каждого инструмента.

Кредит хорош для крупных покупок за счет более длительного срока погашения. Банки предлагают займы без залога сроком на пять-семь лет, с залогом — на срок до 15 лет. Благодаря этому, даже с учетом переплаты по процентам, клиент получает более комфортный ежемесячный платеж, чем при беспроцентной рассрочке.

Но важно понимать, что он платит проценты банку, а это может быть существенной суммой. Так или иначе, кредит лучше подходит для крупных покупок.

Рассрочка — выгодное решение для средних по цене покупок. Например, это бытовая техника, гаджеты, строительные материалы и другие вещи, которые можно оплатить в течение нескольких месяцев. По карте рассрочки Совкомбанка срок достигает до 24 месяцев.

Важно, что при рассрочке человек не переплачивает. В то же время, вероятность того, что он допустит просрочку выше, чем по кредиту, за счет более высокого ежемесячного платежа.

Кредит бывает нецелевым и целевым. Первый хорош тем, что им можно распорядиться по своему усмотрению: например, потратить на возврат предыдущих долгов, покупки автомобиля с рук у физического лица. Рассрочка для таких действий не приспособлена: она ограничена покупками товаров и услуг, чаще всего у магазинов-партнеров.

Условия обслуживания по карте рассрочки обычно выгоднее. Например, Совкомбанк предлагает бесплатную карту «Мир», где нет платы за обслуживание, выпуск, перевыпуск карты и смс-информирование. По кредитным картам плату за обслуживание берут чаще.

Кредитные карты — это отдельный сегмент. Они интересны тем, что можно совершать по несколько покупок в пределах кредитного лимита, потом возобновлять его и делать покупки снова. А еще по кредиткам предусматривают беспроцентный льготный период. В это время платить проценты банку не придется, если клиент вовремя погасит задолженность.

Резюмируя, отметим, что рассрочка и кредит – отличные банковские продукты. В зависимости от ситуации каждый из них обладает своими сильными и слабыми сторонами. Однако кредит все-таки берут чаще под разовую крупную покупку. А вот карту рассрочки лучше иметь при себе про запас.