Computex был перенесен на сентябрь из-за коронавируса

2020-03-25, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Computex 2020; [71]
Computex, один из крупнейших ежегодных компьютерных выставок в мире, не состоится в начале июня, как было запланировано.

Во вторник организаторы заявили, что для защиты здоровья и безопасности всех участников Computex перенесен на 28-30 сентября в выставочном центре Taipei Nangang в Тайбэе, Тайвань. Также неделю назад правительство Тайваня на неопределённое время закрыло границы для иностранных гостей, потому организаторам ничего не оставалось, кроме как сдвинуть сроки проведения.

В прошлом году, Computex 2019 привлекла рекордное количество людей в истории, более чем 42 000 посетителей из 171 страны собрались в Тайване для участия в пятидневном мероприятии.

Комментарии и отзывы Computex 2020
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