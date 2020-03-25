Computex был перенесен на сентябрь из-за коронавируса

Computex, один из крупнейших ежегодных компьютерных выставок в мире, не состоится в начале июня, как было запланировано.

Во вторник организаторы заявили, что для защиты здоровья и безопасности всех участников Computex перенесен на 28-30 сентября в выставочном центре Taipei Nangang в Тайбэе, Тайвань. Также неделю назад правительство Тайваня на неопределённое время закрыло границы для иностранных гостей, потому организаторам ничего не оставалось, кроме как сдвинуть сроки проведения.

В прошлом году, Computex 2019 привлекла рекордное количество людей в истории, более чем 42 000 посетителей из 171 страны собрались в Тайване для участия в пятидневном мероприятии.